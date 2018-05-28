Лингвисты: Детям будет проще понять инопланетян

По мнению профессора лингвистики Шери Уэллс-Дженсен из Университета в Боулинг-Грине, если на Землю действительно прилетят инопланетяне, специалисты по языкам ничем не смогут помочь.

Гораздо успешнее пойдёт дело, если на встречу с представителями иных цивилизаций отправят детей. Их представления и ассоциации о тех или иных понятиях ещё не до конца сформированы. Потому дети не будут подставлять то, что увидят или услышат, сразу под земную логику. Они смогут допустить, что возможно некое иное объяснение. Тем более, что пришельцы вряд ли сразу попытаются прямо говорить, понимая – такое люди точно не воспримут. Они попробуют начать контакт с каких-то жестов или изображений. Не понимающие тенденций современной науки дети, воспримут эти картинки проще.

Они не будут спорить, если увидят что-то, что не соответствует современным представлениям из физики или химии. Это позволит ускорить развитие взаимодействия инопланетян и землян. Стоит отметить, что сам факт такого контакта у большинства мировых учёных пока под сомнением. Эксперты считают, что если и есть где-то ещё обитаемые миры, то они слишком далеко, и в обозримый век никаких попыток наладить связь пришельцы не предпримут.