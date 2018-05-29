В Киево-Печерской лавре найдена древнерусская оборонительная стена XII века

Сегодня, 13:02 \\ Наука

Удивительную находку обнаружили ученые на территории Митрополичьего сада национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Археологи нашли подтверждения, что в древности на этом месте располагалась оборонительная стена.

 Заведующий одним из секторов археологии заповедника Сергей Тараненко отметил, что еще в 1951 году археологи находили на раскопках в той местности фрагменты, которые могли бы свидетельствовать о наличии оборонительной стены Киево-Печерской лавры. Тогда в исследовательской экспедиции принимал участие известный специалист Владимир Богусевич. Однако нужны были подтверждения.

Для необходимости дальнейшего изучения были организованы разведывательные траншеи. В нескольких из них еще Богусевич нашел фрагменты конструкции. И сейчас эта информация подтвердилась. Однако остатки масштабного сооружения, принадлежащей к древности, были обнаружены еще в трех разбитых разведывательных траншеях.

Археологи выяснили, что фундаменты с разной степенью целостности и сохранности и полуразрушенные фрагменты принадлежат именно оборонительной конструкции, построенной в XII веке.

Тараненко рассказал, что эта находка является уникальной, поскольку на территории Украины открыты, кроме нее, только два монументальных строения в области военно-инженерной науки об укреплении местности для ведения боя древнерусского времени. В числе фрагментов тысячи обломков древних кирпичей, которые называются плинфы. Особое внимание археологов привлекают необычные части сооружения. Так, была найдена часть древнего металлического литого створчатого браслета с плетеным узором.

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Автор - Евгения Чернобаб
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