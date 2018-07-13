Ученые: пластик провоцирует дефекты мужских гениталий

Несколько медицинских исследований выявили зависимость врожденных отклонений от опасных химикатов. Об этом пишет издание The Sun.

Сотрудники Университета Мельбурна в Австралии Эндрю Паск и доктор Марк Грин изучали причины развития гипоспадии. Этот дефект проявляется в неправильном выходе уретры в мужских гениталиях. Они пришли к выводу, что дефекты учащаются при контакте родителей с химикатами в пластике. Аналогичные результаты показали исследования шведских ученых из университета Карлстада, а также медики из Италии и Франции.

Особую опасность для мочеполовой системы представляет контакт молодых мужчин с фталатами, парабенами и бисфенол. Эти вещества содержатся в зубных пастах, косметике и пластике. В развитых странах люди с детского возраста получают вред от упомянутых химикатов через пищевые контейнеры и множество бытовых пластиковых предметов. Недавно также доказали, что 90% воды в полиэтиленовых бутылках, по сути, отравлены микрочастицами пластика. Все это провоцирует врожденные дефекты, которые невсегда можно исправить хирургическим путем.