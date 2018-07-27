Ученые раскопали в кургане скелет женщины с черными отметинами на костях‍

Согласно их исследованию, это представительница народа, который обитал в Приднестровье на Украине около четырех с половиной тысяч лет назад. Для нанесения меток ее могилу раскапывали повторно.

Совместная группа ученых из Польши и Украины сообщает о важной находке, которую ей удалось сделать благодаря раскопкам на одном из курганов, расположенных в районе реки Днестр. Результаты их исследования приводит агентство ScienceAlert. Как оказалось, археологи раскопали в кургане скелет молодой женщины с черными отметинами на костях‍.

Находка представляется довольно необычной. Когда ученые увидели отметины на ней, то подумали, что они появились из-за деятельности животных. Тем не менее, анализ показал, что они на самом деле являются рисунками, сделанными человеком. Исследователи поняли, что черное вещество, которое было нанесено поверх костей, скорее всего, изготовили из древесины.

Примечательно, что отметены не могли быть нанесены непосредственно перед захоронением, иначе бы они не оказались на костях. Вместо этого через время после погребения кости были изъяты и разрисованы, а после сложены обратно в могилу.