Ученые обнаружили редкий гибрид дельфина

Находка обнаружена у берегов Гавайев. Найденное млекопитающее является гибридом широкомордого дельфина, который близок касаткам, и крупнозубого дельфина.

Ученые провели ряд исследований, чтобы подтвердить свои предположения. Они отметили, что довольно часто находят результаты помеси дельфином различных видов. Но отметили, что гибрид широкомордого дельфина (Peponocephala electra), который таксономически близок касаткам, и крупнозубого дельфина (Steno bredanensis) ранее им никогда не встречался.

Проведенные испытания показали, что обнаруженное млекопитающее действительно является детенышем тих двух животных, принадлежащих к различным видам. Исследователь Робин Бэйрд поделился своим мнением относительно интересной находки. Он сообщил, что это первый случай скрещивания между этими особями и лишь третий зафиксированный между двумя видами в семье Delphinidae.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили акулу, возраст которой составляет 512 лет. Она на данный момент является самым старым позвоночным жителем планеты. Длина гренландской акулы достигает примерно 5,4 метра. До обнаружения этой долгожительницы считалось, что дольше всех на Земле могут жить черепахи. Их продолжительность существования достигает около 250 лет. Специалисты взяли специальные анализы, чтобы выяснить, в чем секрет долголетия гренландской акулы.