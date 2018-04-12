Археологи обнаружили в Шотландии наковальню пиктов с отпечатками рук кузнеца‍

Вчера, 23:30 \\ Наука

Раскопки велись на острове Раузи, там была обнаружена целая мастерская, а в ней - артефакт. Древний мастер, занимающийся в ней обработкой металла, оставил на наковальне угольные отпечатки рук и коленей.

 Археологи сообщают об интересной находке, которую они обнаружили на древней стоянке пиктов. Этот народ существовал на земле примерно до пятого века нашей эры, а после его истребили викинги. Тем не менее, он оставил после себя множество артефактов, по которым можно изучать их культуру, чем и занимаются ученые.

Накануне они обнаружили в Шотландии наковальню, которая принадлежала пикту-кузнецу. Примечательно, что на ней даже сохранились его отпечатки рук. Эту деталь прокомментировала профессор Джули Бонд из Университета Брэдфорда. По ее словам, данная находка настолько индивидуальна, что способна передавать временную атмосферу, несмотря на то, что с момента, как она использовалась, прошли целые столетия.

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Автор - Александра Ровер
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