Скелет древней амфибии лабиринтодонта‍ обнаружили ученые под Самарой

Сегодня, 10:19 \\ Наука

Они проводили раскопки по триасовой фауне и собрали больше 50 образцов с фрагментами амфибий и пресмыкающихся. Особо важной находкой стал скелет, собранный из фрагментов костей.

 Российские ученые передают информацию о важной находке, которую им удалось обнаружить под Самарой. Согласно их словам, они нашли останки скелета древней амфибии лабиринтодонта‍. Было обнаружено примерно 170 фрагментов, из которых специалисты собрали часть опорно-двигательного аппарата животного, которое обитало на земле в древние времена.

Раскопки проводились под началом Самарского государственного политехнического университета. Данное мероприятие проходит каждый год, в нем принимают участие как сотрудники, так и студенты. Стоянка, на которой они трудились, расположена на юго-востоке Самарской области. После более глубокого исследования скелет передадут в местный музей.

Специалисты отмечают, что, помимо данного скелета, они видели еще много необычных образцов. Так, им даже удалось собрать зоологические материалы млекопитающих, которые до сих пор обитают на планете, а также гербарий из редких растений и тех, что на сегодняшний день занесены в Красную книгу как исчезающие.

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Автор - Александра Ровер
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