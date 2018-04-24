Физики предлагают укреплять бетон свеклой и морковью

Особая структура этих овощей могут сделать строительный раствор более крепким и безопасным для природы. Такое исследование описано на ресурсе Phys.org.

Практическое применение овощам подыскали ученые из экологического проекта B-SMART, которую спонсирует Евросоюз. Участники организации из Ланкастерского университета в Великобритании решили проверить, как повлияет на структуру бетона внедрение в состав волокон сахарной свеклы и моркови. Группа физиков во главе с профессором Мохамедом Саафи добавила к портландцементу, воде и песку органические частицы из отходов указанных корнеплодов.

Как оказалось, такая технология позволяет укреплять материал за счет гидрата силиката кальция, который наравне с цементом связывает состав вещества воедино. Свеклу и морковь в достаточном количестве может предоставить пищевая промышленность любого европейского государства. Их волокна позволяют существенно сократить расход цемента до 40 килограммов на кубометр. Это сделает строительство более экологичным - из нового бетона в атмосферу выделяется меньше углекислого газа.