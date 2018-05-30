Депрессия и бессонница связаны общим геном

Американские ученые обнаружили участок ДНК, который объединяет цепочки этих явлений. Их исследование размещено в журнале Science Advances.

Профессор центра биологии и циркадных ритмов Северо-Западного университета США Марта Витатерны вместе со своей командой изучили 20 категорий фенотипов, определяющие когнитивные, сомнические и эмоциональные функции. Их исследовали на примере 129 мышей, страдающих бессонницей. Эти фенотипы сравнили с генетическими группами из 2458 маркеров, содержащихся в тех частях мозга, которая отвечает за сон и эмоциональное здоровье животного. Такими являются таламус, гипоталамус, гиппокамп и лобная кора.

Затем генетики использовали общедоступную базу данных и сравнили показатели, полученные от мышей, с характерными для людей. Они обнаружили схожие генетические цепи работы лобной коры обоих видов в условиях бессонницы. Оказалось, что отсутствие сна и депрессия вызывают противоположную экспрессию генов. Это косвенно подтверждает: первое может служить средством от второго.

Ученые также выявили особую сеть генов, на которые влияет активность циркадных нейронов. Они очень чувствительны и очень быстро реагируют на отклонения в нормальной работе мозга. По данным ученым, эмоции и сон связывает ген Arc. Он определяет активность упомянутой генетической цепи и может быть общим звеном у бессонницы и депрессии. Марта Витатерна и её сотрудники считают, что их исследование может в будущем помочь разработать более эффективные средства борьбы против обоих недугов.