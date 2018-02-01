Европейский суд приравнял к ГМО продукты, созданные при помощи CRISPR

Точечное редактирование генома в Евросоюзе столкнется с ограничениями и мощной бюрократической преградой. Такое решение приняли 25 июля.

Технология CRISPR позволяет проводить незначительное изменение в генах живых организмов. Благодаря ей ученые создали помидоры без семян и шампиньоны, чьи ткани не темнеют при контакте с воздухом. По словам экспертов, это существенно отличается от генетической модификации. В последних обычно видоизменяют целые гены.

В связи с обращением экологов в 2016 году, правительство Франции обратилось в Европейский суд. Политики попросили назначить созданным CRISPR продуктам особенный правовой статус. Судьи изучили тему и в итоге приравняли такие растения к ГМО. Они отметили, что для признания безопасной технология должна пройти многолетние тестирования, чем CRISPR пока похвастаться не может.

Аналитики Nature отмечают, что теперь в последователи точечного редактирования в Европе должны с большим трудом добиваться разрешений, проходя различные комиссии и ведомственные проверки. По предварительным подсчетам, на получение документов для выпуска сортов CRISPR обработанных придется потратить около 35 миллионов долларов.

Это может отпугнуть инвесторов, которые стремятся к быстрой прибыли от научных проектов. Подобные сложности грозят отпугнуть от перспективного направления и биоинженеров. Альтернативой остается перенос разработки в США и другие регионы, где к продуктам CRISPR относятся лояльно.