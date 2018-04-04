Кошачья болезнь заставляет людей становиться бизнесменами

Известно, что чаще всего токсоплазмозу подвержены кошки. Однако эта болезнь нередко встречается у других видов животных и даже у людей. Мало кто из представителей человеческого вида знает о наличии паразитов в своём организме или организме своей кошки, так как заболевание протекает без ярко выраженных симптомов.

Интересным фактом является то, что токсоплазма лишает мышей инстинкта самосохранения. Мыши перестают бояться кошек и становятся лёгкой добычей и вкусным обедом для хищников. Среди научных деятелей бытует мнение, что паразиты заставляют заражённых людей любить кошек, однако, ряд учёных доказал, что это миф. А вот исследователи Колорадского университета заподозрили, что токсоплазма влияет на человека куда более интересным образом. Так учёные провели исследование, участниками, которого стали 1 500 студентов и 195 успешных бизнесменов. Исследователям удалось выяснить, что инфицированные люди на 70% чаще проявляют интерес в бизнес сфере, на 40% чаще решают получить образование, на 80% чаще совершали хотя бы одну попытку открыть своё дело. Научные деятели не могут сказать, о причинах связи токсоплазмы и желанием стать предпринимателем. Однако выдвигают гипотезу о том, что паразиты у людей подавливают страх, как и у мышей, из-за чего человек не способен адекватно оценить риски. Но не стоит спешить заражаться кошачьей болезнью. Токсоплазма способна подтолкнуть человека открыть своё дело, но не гарантирует, что он будет успешным предпринимателем. Напомним, что паразитов человек может подхватить, употребляя сырое мясо, контактируя с заражёнными животными или их экскрементами.