Ученые доказали теорию эволюции на примере ящериц, переживших ураган в Карибском море

Сегодня, 12:35 \\ Наука

В регионе уцелели особи с более длинными пальцами на лапах. Такая научная работа описана в журнале Nature.

 Осенью 2017 года экспедиция американских ученых из Гарвардского университета изучали строение ящериц Anolis scriptus на островах в Карибском море. Вскоре после отбытия исследователей на регион обрушились ураганы Ирма и Мария. По данным метеорологов, скорость ветра во время природного катаклизма превышала 200 километров в час. Когда погода утихла, группа во главе с Колином Донихуэ вернулась в Вест-Индию и провела новое исследование.

Как оказалось, у переживших ураган популяций изменились средние пропорции тела. Так средняя длина пальцев на задних лапах увеличилась на 6,1%, а на передних - на 9,2%. Биологи предполагают, что именно эта особенность позволила отдельным ящерицам выжить при суровом естественном отборе. Благодаря длинным пальцам они лучше цеплялись за ветви деревьев и удерживали себя от опасного путешествия по ветру. Кроме того, на 1,4% сократилась общая длина тела и на 6% - бедренные кости. По мнению ученых, большие размеры этих частей туловища усиливали парусные свойства ящериц и мешали оставаться на месте.

Пример островных ящериц наглядно доказывает возможность эволюции. Согласно существующей теории, под воздействием внешних условий выживают лишь организмы, наиболее приспособленные физически.

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Автор - Александр Лубяной
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