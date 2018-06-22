Ученые заставили людей управлять сразу тремя руками

Дополнительная конечность с левой стороны была представлена протезом с нейроинтерфейсом. Результаты исследования приводит журнал Science Robotics.

Чаще всего инженеры создают протезы с целью восполнить утраченную органическую часть человека. В этом случае устройство подключают к мышцам носителя электроды, которые считывают сигналы нервных окончаний и превращают их в соответствующие механические движения. Параллельно отдельные группы ученых разрабатывают систему, которая позволит людям управлять протезами непосредственно из мозга. Для этого к голове подключают высокочувствительные сенсоры, улавливающие активность сенсомоторной коры. Такой принцип особенно полезен для парализованных.

Ученые Кристиан Пеналоза и Сюити Нисио из Международного исследовательского института телекоммуникации вооружились им для расширения возможностей здоровых людей. Они присоединили к креслу протез левой руки таким образом, чтобы он выглядел для сидящего продолжением тела. Устройство подсоединили к энцефалографу. На головы 15 волонтеров надевали датчики, считывающие мозговые сигналы.

Эксперимент разделили на несколько этапов. Сначала происходила калибровка деятельности мозга: участники наклоняли коробку с мячиком внутри, направляя его на цветные маркеры. После этого людей заставили представлять, как они хватают и отпускают предложенные предметы третьей, дополнительной, рукой. На завершающем этапе задачи объединили. В итоге несколько участников смогли управлять сразу тремя руками: органические перекатывали мяч в коробке, а протез одновременно с этим хватал предложенный предмет.

Однако статистические результаты показали, что не все добровольцы одинаково хорошо справлялись с двумя задачами сразу. Инженеры предполагают, что такие различия связаны со способностями отдельных людей к концентрации и координации движений. Авторы обнаружили, что успех куда выше, если участник эксперимента не акцентирует свое внимание на контроле механической руки.