На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под слоем льда в полтора километра на планете находится массивное озеро шириной в двадцать километров.

Согласно радиолокационным данным, на Марсе имеются запасы жидкой воды и пыли на южном полюсе Красной планеты. Исследователи заявляют о важности данной находки, так как она является неопровержимым доказательством наличия воды в жидком состоянии на планете.

Предварительно сообщается, что вода в озере содержит в себе соль, а также является весьма холодной, что уменьшает вероятность существования в нём микроорганизмов. Ранее сообщалось, что представители ассоциации NASA заявили о невозможности существования в почве Марса живых организмов.