В организме летучих мышей обнаружили белок с вирусом Эбола

Группа американских исследователей успешно изучила геном летучих мышей, в том числе белок VP35, входящий в ген смертельного вируса Эбола.

Известно, что это заболевание не интегрируется в геном хозяина, так как оно относится к отдельной группе РНК-вирусов. Для получения новых подробностей о вирусе был произведён синтез VP35, после которого оказалось, что структура осталась неизменной и обрела способность кодирования функционального белка. Кроме этого, был проведён эксперимент для определения того, может ли белковая структура другой природы подавлять иммунитет.

Для этого был взят мышиный белок, состав которого наглядно показал, что это возможно, но не так сильно, как белок вирусной природы. Сообщается, что в течение восемнадцати миллионов лет структура белка у летучих мышей смогла не только сохраниться, но также подавлять иммунную систему. Однако на данный момент учёные пока не определили функцию VP35 в организме. Есть предположение, что он играет ключевую роль в регуляции врождённого иммунитета.