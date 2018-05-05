Британские ученые предложили новый способ лечения глаукомы

Они разработали технологию доставки защитного пигмента в виде глазных капель. Научная работа описана в пресс-релизе на ресурсе MedicalXpress.

Ученые давно обнаружили полезные свойства вещества куркумин. Он оберегает от разрушения ганглионарные клетки на сетчатке глаз. Это очень полезно при лечении глаукомы на начальных стадиях. Проблема в том, что существующие лекарства на основе куркумина делают в форме таблеток. Пигмент плохо растворяется, поэтому для эффективного лечения пациенту приходится употреблять довольно много пилюль, что порой вызывает отравление пищеварительного тракта.

Однако сотрудники лондонского Имперского колледжа и Университетского колледжа нашли новый способ применения куркумина. Британские медики предложили использовать наночастицы с самим куркумином, стабилизирующим и поверхностно-активным веществом. Такая технология повысила растворимость действующего пигмента в 400 тысяч раз и позволила создать лекарство в виде капель. При нанесении на поверхность глаза, особая структура жидкости проводит куркумин внутрь органа и локализует в пораженной области, не расходясь по всему телу вместе с кровью.

Новый медикамент протестировали на больных глаукомой крысах. За три недели лечения каплями темпы разрушения сетчатки существенно снизились. Эксперименты на грызунах не выявили негативных побочных эффектов для живого организма. Ученые намерены продолжить исследования и в будущем выпустить удобное средство борьбы против заболевания глаз, которые приводи к слепоте в 10% случаев.