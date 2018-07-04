Исследование показало, что протезы ухудшают состояние здоровых конечностей

Протезирование задумывалось как облегчение жизни для людей с инвалидностью. Однако технология не настолько совершенна и приносит большой вред здоровью носителя.

Учёные из Университета Солфорда в Великобритании изучили, как люди с протезами приспосабливаются к повседневной жизни. Исследователи обнаружили, что протезы приносят больше вреда, чем пользы. Волонтёрам с ампутированной рукой, заменённой на протез, установили специальные электронные датчики, чтобы изучить их активность.

Участники продолжали вести быт на протяжение всего эксперимента. Исследование показало, что вместо того, чтобы равномерно распределять нагрузку, люди с протезами предпочитают полагаться на здоровые конечности. Это чревато ухудшением состояния здоровой руки из-за слишком сильной нагрузки. Специалисты видят решение проблемы в улучшении качества протезирования. Также следует проводить специальную терапию с людьми, чтобы они начали воспринимать протез как часть своего тела и использовали его наравне со здоровыми конечностями.