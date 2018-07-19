Побывавшую ну Луне Библию выставили на торги за 50 000 долларов

5 февраля 1971 года миниатюрная копия «Библии короля Якова» была доставлена на Луну кораблем «Аполлон-14». Стоимость лота, выставленного на торги в аукционном доме Nate D.Sanders Auctions, может возрасти в зависимости от спроса.

Как сообщается, побывавшая на Луне Библия является одним из 512 экземпляров Священного Писания, которые были доставлены на спутник Земли. Внешний вид миниатюрной копии весьма впечатляющий. Мини-книгу поместили в ценр вензеля, представляющего из себя лавровый венок, увенчанный крестом. Каждую из 1245 страниц нанесли при помощи метода микропечати на листочки, площадь которых едва превышает 4 квадратных сантиметра.

Многочисленные копии не всегда получали сертификаты подлинности. Данная Библия, которая побывала на Луне, имеет два таких сертификата. Первый подписал капитан лунного модуля Эдгар Митчелл, а второй удостоился «автографа» от главы «Лиги молившихся за экипаж «Аполлона» Джона Стоута. Начальная цена лота – 50 000 долларов.

Оригинал данной Библии был создан в эпоху Якова I, который был первым королем Англии из династии Стюартов. Первую книгу напечатали в 1611 году в Лондоне.