Ученые обнаружили останки огромного динозавра Bigfoot

Ученые сообщают, что находки были просто огромными, предположительно, размер динозавр может составлять примерно 30 метров в длину. Находку сделали ученые из Канзасса.

Как рассказали специалисты, крупнейшая окаменелость может принадлежать длинному шейному брахиозауру с позднего юрского периода. Примечательно, что исследователи смогли обнаружить только стопы динозавра, остальной часть скелета еще следует отыскать и полностью собрать. Обнаруженному динозавру специалисты присвоили имя Bigfoot, общие его размеры могут достигать более 30 метров, его можно сравнить по размеру с голубым китом.

Ученые рассказали о том, что эти длинношерстные динозавры проживали примерно 150 миллионов лет назад, в конце юрского периода, питались преимущественно травой или листьями. В настоящий момент специалисты заинтересованы в том, чтобы продолжить раскопки, отыскать остальной скелет динозавра и установить его точные размеры.