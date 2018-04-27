Ученые NASA нашли почву Марса слишком сухой для микроорганизмов

Вероятно, поверхность Красной планеты не подходит для живых существ. Об этом свидетельствует недавний эксперимент в Чили.

Исследование провели эксперты американского центра Эймса в Калифорнии. Ученые NASA собрали образцы почвы в чилийской пустыне Атакама. В ходе тщательного анализа они практически не нашли микроорганизмов. Они попросту не выживают в столь сухой почве. Однако условия на Марсе в сотни раз суровее. По мнению специалистов, там вообще не должно быть живых обитателей.

Добытые в Атакаме данные показали высокие научные перспективы этой пустыни. По мнению представителей NASA, организация сможет использовать сухой район для имитации условий Марса и лабораторных исследований. Научные проекты расширят представления ученых об условиях Красной планеты и помогут лучше подготовиться к отправке первых колонизаторов.