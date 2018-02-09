Ученые: Плохое настроение повышает работоспособность

Канадские ученые доказали, что плохое настроение содержит не только минусы. Люди, находящиеся в плохом расположении духа, демонстрируют высокую работоспособность.

Исследователи из университета Ватерлоо заинтересовались негативными эмоциями человека. Специалисты озадачились, всегда ли плохое настроение пагубно действует на работоспособность человека. Однако результаты исследования оказались весьма любопытными. Как оказалось, в дурном расположении духа люди лучше концентрируются на выполнении рабочих задач и лучше ранжируют дела по их важности. Но это относится исключительно к экстравертам.

К таким выводам ученые пришли после проведения эксперимента. Группа доброжелателей была разделена на две группы – интроверты и экстраверты. 95 респондентам предложили пройти тестирование, которое показало, что плохое настроение сопутствует высокой работоспособности только у экстравертов.