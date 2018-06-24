Ученые создали робота размером с человеческую клетку

Исследователи Массачусетского технологического института создали робота размером с человеческую клетку. Устройство самостоятельно преобразовывает свет в электричество.

Микроскопические робот, созданный учеными МІТ, достаточно удобный в использовании, поскольку совершенно не нуждается в подзарядке. По данным разработчиков, устройство самостоятельно преобразовывает свет в электричество, которого ему хватает для функционирования и хранения информации.

Ожидается, что разработка сможет полностью исследовать человеческий организм. Также робот будет использован для диагностики и обслуживания нефте- и газопроводов.

На этом диапазон возможностей технологии не исчерпан. Робот сможет хранить информацию на бортовой системе электроники. Ученые стремятся усовершенствовать разработку для того, что робот мог стать основой для гаджетов, функционирующих в труднодоступных местах.