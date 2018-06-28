Крабы заменят пластик: в США создали упаковку из панцирей ракообразных

Американским ученым удалось создать экологичный материал, который может в будущем прийти на замену пластику. Удивительно, но основой для разработки явились обычные крабы.

Авторами стали специалисты из Технологического института Джорджии. У них получилось создать прозрачный и гибкий материал, который в дальнейшем сможет прийти на замену пластику. Несмотря на то, что материал очень гибкий, он получился достаточно прочным. Ученые использовали два всем известных вещества: целлюлозу и хитин. Именно благодаря крабам эксперты создали новую пластиковую упаковку. Ведь хитин – основной элемент твердого экзоскелета членистоногих. Еще одним, третьим, элементом, который будет применяться для изготовления нового «пластика», стал полилактид. Что важно, это вещество является биоразлагаемым. Именно поэтому упаковка, которая придет на замену пластику, будет экологичной. Она не сможет наносить вред окружающей среде так, как это делал ее предшественник.

Кроме того, при сравнении свойств получившегося материала с пластиком было обнаружено, что новая упаковка гораздо лучше защищает содержимое.

В настоящее время исследователи занимаются поиском более дешевого способа добычи хитина для внедрения разработки в массовое производство.