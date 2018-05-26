Составлен рейтинг продуктов, вызывающих привыкание

Американские диетологи составили список продуктов, вызывающих привыкание у потребителей. Рейтинг состоит из десяти лакомств, которыми люди чаще всего заедают плохое настроение.

Так, на первом месте в списке исследователей расположилась пицца. Несмотря на то, что блюдо родом из Италии, оно стало безумно популярным по всему миру. На втором месте – шоколад. Этот продукт питания наиболее распространен среди детей и девушек, которые заедают сладостями своё горе. И тройку финалистов замыкают чипсы, наиболее потребляемые во время просмотра фильма.

Кроме этих продуктов в список «наркотических» попали бисквиты, картошка фри, мороженое, сладкая газировка, чизбургеры, пирожные и сыр.

По данным экспертов, механизм зависимости от еды пока неизвестен. Скорее всего, человек чувствует влечение к отдельным продуктам питания а психологическом уровне.