Ученые: Дети принимают более взвешенные решения, чем взрослые

В ходе своего исследования специалисты изучили поведение более 300 дошкольников. Их поделили на группы и попросили пройти легкие тесты, которые, на самом деле, носили второстепенный характер.

Ученые из Канады провели исследование, во время которого установили, что дети способны принимать более взвешенные и правильные решения, в отличие от взрослых. В ходе тестирования ученые опросили детей, результаты показали, что более 95% детей в возрасте 6 лет во время поиска и принятия нужной информации способны использовать только социальную, этот процент среди 5-летних детей составляет всего лишь 70.

Во время теста ученые выяснили, что дети в возрасте 4 лет используют всю возможную информацию для решения проблем, а только затем отсеивают все ненужное.

По словам специалистом, все чаще с возрастом человек привыкает полагаться только на социальные структуры и жизненный опыт, при этом совершенно игнорируют другие источники информации. Ученые отметили, что взрослым следует брать пример с детей и собирать все источники, которые помогут решить проблемы, а только потом разбираться в ситуации.