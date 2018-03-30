На Луне 4 миллиарда лет назад была жизнь

К такому выводу пришли ученые, отметив, что было даже два периода, когда на естественном спутнике Земли обитала жизнь. Специалисты выяснили, что это связано с вулканами.

Астробиологи из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон провели несколько исследований, которые позволили им говорить о том, что на Луне действительно была жизнь. Ученые Иэн Кроуфорд и Дирк Шульце-Макух уверены, что на спутнике возникали условия, которые способствовали образованию атмосферы и, как следствие, простых форм жизни. Эти выводы позволил сделать анализ почвы Луны. Он показала, что поверхность небесного тела на самом деле не такая высохшая, как считалось ранее.

Они выяснили, во время этих периодов в связи с вулканическими процессами из недр выбрасывалось большое количество газов. С их помощью и сформировалась атмосфера. Не та, к которой привыкли люди, а несколько иная, более разряженная и упрощенная. При этом, поскольку в выбросах присутствовал и водяной пар, образовалась не только атмосфера, но и водоемы. А, как известно, вода – отличная среда для развития микроорганизмов. Специалисты отмечают, что именно в те два периода, один из которых был почти сразу после формирования самой Луны, а второй – 3,5 миллиарда лет назад, спутник был пригоден для жизни. Но, по словам экспертов, это продолжалось недолго. Вскоре поверхность высохла.

Кроме того, еще в 2010 году на Луне было обнаружено большое количество замороженной воды. Как считают ученые, дальнейший анализ может несколько изменить мнения большинства о том, как зарождалась жизнь на Земле.