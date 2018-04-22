В NASA узнают, есть ли в России запрет на темнокожих астронавтов

Россия может быть виновна в том, что с 2011 года в космических миссиях не участвуют афроамериканцы. Это мнение намерен проверить глава NASA Джим Брайденстайн.

Как стало известно, на специальном мероприятии в Центре стратегических и международных исследований было выдвинуто предположение на счет того, почему темнокожие астронавты не летают в космос. Один из модераторов сессии предположил, что Россия может препятствовать афроамериканским космонавтам участвовать в миссиях.

По словам директора NASA, ему не доводилось сталкиваться с информацией о том, что в России есть запрет на темнокожих астронавтов. Джим Брайденстайн сообщил, что он намерен узнать о том, есть ли такие запреты в действительности. Помимо этого, глава NASA хочет, чтобы в России пояснили, почему с 2011 года на борту корабля «Союз» ни один чернокожий астронавт не совершил полета в космос.

По словам автора предположения о том, что в России есть запрет на космонавтов-афроамериканцев, в июне 2018 года в космос должна была отправиться Джанетт Эппс. Однако, темнокожую космонавтку из миссии исключили. Эппс должна была стать бортинженером во время полета в МКС, но ее миссию выполнила Серина Ауньон-Ченселлор, которая не является афроамериканкой.