Ученые создали технологию управления дроном с помощью движений корпуса

Группа специалистов из Федеральной политехнической школы в Лозанне провела эксперимент. Эксперты разработали технологию, в соответствии с которой дроном можно управлять одним лишь движением корпуса. Проведя исследование на добровольцах, они собрали их отзывы о том, насколько удобно стало управлять летательным устройством.

Авторами разработки стали Дженнифер Мильбрадт и нейробиолог Сильвестро Мицера. Они стремились сконструировать более интуитивный интерфейс. Для эксперимента были приглашены 17 человек. На них прикрепили ИК-метки и сказали следовать за дроном в визуальном пространстве, двигаясь как угодно. Затем был проведен второй этап исследования, где добровольцев попросили провести уже настоящее устройство через полосу препятствий.

По результатам, выявленным в ходе эксперимента, ученые выяснили, что управление дроном с помощью наклонов корпсуса очень простое. А многие испытуемые подчеркнули, что движение тела управлять даже удобнее, чем обычным джойстиком. Во многом это связано с тем, что теперь можно полностью сосредоточиться на том, для чего в том или ином случае используется устройство, а не тратить внимание еще и на процесс управления. По словам авторов разработки, это позволит, например, быстрее и тщательнее исследовать место катастрофы или искать пропавших людей.

Напомним, ранее корейские специалисты заявили, что работают над созданием дрона, управлять которым можно будет, изменяя лишь мимику и движение рук. Кроме того, разработчики уверяют, что устройство сможет запоминать голос владельца, чтобы потом реагировать на его указания. Известно, что работа ведется специалистами компании Samsung. О том, когда планируется завершение создание нового гаджета, не сообщается.