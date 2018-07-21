Ученые показали видео с "последним из племени" в Амазонии

Представители компании FUNAI опубликовали видео, запечатлевшее «последнего из племени» в Амазонии. Исследователи всеми силами пытаются защитить мужчину, племя которого разгромили в 1970 году.

Впервые «последнего из своего племени» заметили в 1990-е годы в Бразилии. С этого времени ученые регулярно наблюдают за мужчиной и пытаются защитить его существование. Для этого исследователям необходимо периодически доказывать, что он жив.

По данным наблюдений, «последний из племени» занимается выращиванием кукурузы, бананов, папайи. Также он охотится на животных при помощи самостоятельно изготовленных ловушек. Для постройки жилья мужчина использовал солому и тростник. В центре своей хижины представитель племени выкопал яму для защиты в случае нападения.

Покушение на жизнь мужчины действительно произошло в 2009 году. Скорее всего, мотивом нападения стала жажда земли, которая принадлежит «последнего из племени». Исследователи обнаружили пустые патроны дробовика.

Видео, опубликованное FUNAI, снято в 2011 году. Ученые долго сомневались, стоит ли показывать его, не спросив разрешения у мужчины. Последний раз «последнего из племени» видели 2016 год, однако свежие следы на территории проживания мужчины свидетельствуют о том, что он еще существует.