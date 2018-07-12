Microsoft и Disney создали "умные" гнезда для ласточек

Разработчики Microsoft и Disney создали «умные» гнезда для пурпурных лесных ласточек, установив их на территории Disney World во Флориде.По данным создателей устройства, условия в гнездах максимально приближены к условиям обитания птиц в дикой природе.



С 60-х годов наблюдается сокращение популяции пурпурных ласточек. Например, в Северной Америке количество птиц данного вида уменьшилось на 40%. Орнитологи обеспокоены проблемой, в связи с чем стремятся найти её решение и обеспечить птиц необходимой средой обитания.

«Умные» гнезда имеют продолговатую форму. Внутри аппаратов встроены специальные датчики, контролирующие температуру в гнезде, и видеокамеры, собирающие информацию о повадках птиц и особенностях выведения птенцов. Благодаря системе для вычислений Azure IoT Edge, исследователи получают информацию о температуре, влажности и давлении внутри жилища ласточек.

Специалисты планируют увеличить число «умных» гнезд на территории центра развлечений. Кроме этого, исследователи стремятся создать такие устройство для других видов птиц, находящихся на грани вымирания.