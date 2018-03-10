Российские ученые разработают аналог четвероногих роботов Boston Dynamics

Отмечается, что сразу несколько ведомств направили заказ на производство четвероногих роботов. Именно поэтому российским ученым предстоит длительная работа.

СМИ сообщают о том, что российские ученые Фонда перспективных исследований начали разрабатывать четвероногих роботов, которые спроектированы по аналогии с другой популярной разработкой Boston Dynamics. Эти роботы уже успели понравиться некоторым заказчикам, потому сразу несколько ведомств оформили заказ на производство четвероногих машин.

Отмечается, что исследователи пока не сообщают, для чего в будущем будут использоваться эти роботы. Известно, что чаще всего их используют в военной сфере, в качестве роботов-разведчиков, четвероногие машины могут выступать в роли вьючных животных, замечательно заменяя средства передвижения. Исследователи отмечают, что в этом плане четвероногие роботы невероятно удобные, так как могут подниматься по ступенькам и без проблем передвигаться абсолютно по любой местности.

Сейчас российским ученым предстоит тяжелая работа, ведь они должны разработать аналогию Boston Dynamics сразу для нескольких ведомств.