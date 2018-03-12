Ученые из России изобрели лекарство, которое полностью избавит людей от гепатита В‍

Оно состоит из группы препаратов, которые восстанавливают пораженные ткани печени и могут победить даже хроническую форму болезни. Подробные материалы на тему передали из Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ученые из России изобрели лекарство, которое в будущем полностью избавит людей от такого серьезного заболевания как гепатит В‍. Это острый вирусный недуг, который поражает клетки печени и является довольно стойким созданным против него препаратам. Тем не менее, российские специалисты смогли понять, каким образом навсегда с ним покончить.

Эксперты уверяют, что являются первооткрывателями - до сих пор не было создано ничего подобного, что полностью бы уничтожало вирус. Новое лекарство было изобретено с помощью новейших технологий CRISPR/Cas9. Оно уже проходило тесты, которые доказали его действенность и безопасность. На полки отечественных аптек препарат может попасть уже через пять лет.