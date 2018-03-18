Китайские учёные планируют захватить астероид и доставить его на Землю

Группа китайских ученых предложили смелую идею захвата небольшого околоземного астероида, который может быть потенциальной угрозой для человечества. Астронавты планируют доставить астероид на Землю, чтобы использовать его ресурсы.

Профессор Ли Минтао вместе со своей командой разрабатывает новые инновационные технологии будущего, которые помогут в дальнейшем отправиться в открытых космос, найти опасный астероид и доставить его безопасным путем на Землю для дальнейшего изучения. Разработка технологий уже началась на территории Шэньчжэня в провинции Гуандун на юге Китая.

Ли Минтао сказал, что самым сложным вызовом для ученых может стать контроль над астероидом после того, как он попадет в атмосферу Земли. Исследователи должны спроектировать теплозащитный экран и снизить скорость астероида со скоростью 12,5 км/сек до 140 м/сек до того, как он попадет в специально отведенное для него место.