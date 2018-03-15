Медики посоветовали бросить курить пациентам, страдающим от болей в спине

Согласно их исследованию, курение табака также влияет на хрупкость костей и оказывает негативное влияние при их сращивании после переломов. Его подробности передает агентство The Deccan Chronicle.

Медики назвали основные причины, из-за которых как пожилые, так и молодые люди могут страдать от болей в спине. Принято считать, что чаще всего они становятся результатом сидячей работы или наличия лишнего веса, однако дело может быть не только в этом. По мнению экспертов, такая проблема может возникнуть у человека из-за регулярного курения табака. По этой причине посоветовали бросить курить пациентам, страдающим от болей в спине.

Никотин воздействует негативно не только на легкие человека, но и на весь организм. В частности, он вызывает дегенерацию межпозвоночных дисков (это значит, что они начинают высыхать, сужаться, терять эластичность). Происходит их токсикация опасными химическими соединениями, из-за чего проявляется боль в спине. Тем не менее, для того, чтобы избавиться от проблемы, стоит лишь забыть о вредной привычке.