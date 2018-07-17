В Турции обнаружена вилла, построенная практически в одно время со смертью Македонского

На территории античного турецкого города Триполис обнаружена постройка времен эпохи эллинизма. Обнаруженной вилле более 2 тысяч лет.

Постройка обнаружена в провинции Денизли. Как отмечают специалисты, несмотря на свой возраст здание отлично сохранилось. Внутри сооружения найдены 12 комнат, стены и пол каждой из которых украшены красивой мозаикой и яркими фресками.

Руководитель научной экспедиции Бахадыр Думан сообщил, что вилла принадлежит к эпохе позднего эллинизма - период в истории Восточного Средиземноморья. Он продолжался, начиная со смерти Александра Македонского в 323 году н.э., и вплоть до установления римской власти.

Археологи высказывают предположения, что хозяин дома был торговцем. Отмечается, что постройка может похвастаться на удивление отличной системой канализации. При этом комнаты внутри по внешнему виду разделены по функциональному назначению. Среди них особо выделяются зал, спальня, детская и рабочий кабинет.

Напомним, на днях в Смоленской области во время раскопок обнаружен средневековый меч. Археологи отмечают, что найденные предметы были изготовлены примерно в X веке. Находка попала в руки специалистам еще в прошлом году, но они решили обнародовать ее только сейчас. Сообщается, что, по предварительной информации, на месте раскопок был ранее расположен ритуальный средневековый комплекс.