Ученые выяснили, что креативные люди во сне убивают

Немало лет ученые стараются понять смысл тех сновидений, которые мы видим. Теперь деятели науки пришли к интересному выводу.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого хотели выяснить, почему люди видят кошмары во сне. В исследовании приняли участие две группы людей, которые на протяжении 28 дней вели дневник сновидений, в котором фиксировали все свои сны. Разделили людей на две группы не зря: ученые определили, что первая группа больше склонна к агрессии, а вторая – к невротизму. Это выяснялось в результате социологического опроса.

Согласно статистике по опросам, люди, которые часто видят во сне то, как они убивают другого человека, испытывали насилие на себе в реальной жизни. К слову, чаще всего убийства во сне являются людям, которых называют творческими и креативными. Дело в том, что такие особы более восприимчивы и у них намного больше эмоций – как положительных, так и негативных.

Ученые аргументировали это явление тем, что творческие люди даже ночью не прекращают думать над своими неудачами. По этой причине во сне они продолжают бороться с проблемой или эмоцией.