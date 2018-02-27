Ученые обнаружили, что деятельность человека повлияла на времена года

Специалисты из США выяснили, что деятельность человека отражается на сезонных колебаниях температуры воздуха. Этим объясняется небывалый рост жары в летнее время года.

Эксперты около 40 лет вели наблюдения за изменением температурного режима в различных частях земного шара. После многолетних исследований ученые установили, что на стремительное изменение погодных условий влияет деятельность человека. Активные производства, которые приобрели широкий размах в Северном полушарии, усилили сезонные температурные колебания. Именно поэтому многим кажется, что летняя погода стала гораздо теплее, чем в предыдущие годы.

Специалисты сравнили максимальные и минимальные среднегодовые температуры в течение почти 40 лет. После анализа было установлено, что в тропических широтах практически не наблюдается разницы в градусах. Зато страны Северного полушария демонстрируют небывалую разницу между температурой, которая господствует сейчас и той, которая была характерна для природы десятки лет назад. Самые сильные перепады наблюдаются на территориях Монголии и России.

По словам экспертов, именно из-за деятельности людей растет разрыв между летом и зимой благодаря усилившемуся парниковому эффекту.

Ученые обеспокоены тем, что такие изменения могут нарушить регулярность сезонных катаклизмов, сделав их более частыми. Однако пока точно неясно, какие последствия ожидают планету.