Инженеры MIT создали полимер, который изменяется от света

Физические свойства материала зависят от типа излучения, которым человек воздействует на него. Об этом пишет издание Nature.

Обычно материалы обладают устойчивой формой, которая изменяется лишь единожды и на молекулярном уровне. Из-за этого существующие полимеры обладают довольно узким полем применения. Однако группа сотрудников Массачусетского технологического института во главе с Юйвеем Гу создали полимер с принципиально новыми свойствами.

Инженеры использовали полимерные частицы, объединенные в цепочки-лиганды, и связали их с атомами палладия в металлорганическое координационное соединение. Это значит, что частицы полимера собираются вокруг металлических в причудливые геометрические формы. Ученые MIT создали несколько крупных и маленьких кластеров с такой структурой, добавив к ним вещество DTE.

Оно особенно тем, что создает связь между двумя атомами сульфура при попадании под ультрафиолет. В таком случае палладий-органические лиганды складываются в крупные кластеры, из-за чего материал существенно твердеет. А вот при воздействии зеленым светом DTE связи разрушаются и образуются небольшие кластеры. Полимер становится весьма податливым и легкоплавким. Частичный переход в жидкое состояние позволяет устранить механические повреждения и вернуть материалу целостность.

По мнению инженеров, изменяемый светом материал откроет эру новых пластиков, которые можно быстро восстанавливать и обрабатывать. Таким образом человечество сможет увеличить сроки работы изделий или упростить их переработку в более полезные предметы.