Ученые из США запугивают Россию природными катаклизмами

Американские ученые вынесли неутешительный прогноз по поводу количества природных катаклизмов в России и Монголии. Они проводили исследование несколько десятков лет и только сейчас смогли назвать причину стихийных бедствий в этих регионах.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что группа американских ученых опубликовала доклад в журнале Science. Ученые рассказали об исследовании спутников, которое проводилось в течение предшествующих сорока лет. В результате удалось установить, что глобальное потепление последних лет обладает потенциальной способностью вызвать ряд катаклизмов в восточной части России.

Как сообщается в докладе, исследователи смогли выявить схему колебания температур в зависимости от сезона. Такие данные позволили сделать вывод о большой разнице между минимальными и максимальными температурами на восточной территории России и некоторых регионах Монголии. Ученые объясняют, что данный факт способен стать причиной различных природных катаклизмов на территории этих государств.

Напомним, что весной этого года был опубликован доклад о самых постоянных чрезвычайных происшествиях, связанных с природными катаклизмами на Дальнем Востоке. Список происшествий возглавили землетрясения и наводнения, количество которых заметно увеличилось в последние годы.