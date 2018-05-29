Туристы обнаружили инопланетный телепорт над рекой Янцзы в Китае

Сначала над Янцзы стало парить странное свечение, а потом медленно пропало, оставив небольшой дымный след, однако рядом появилось новое.

Инопланетный телепорт был зафиксирован в районе китайского горного хребта Циньлин, где зарождается приток реки Янцзы Цзялинцзян. Люди обнаружили объект, наблюдая за вечерним небом. Когда начались странные движения огоньков, удивлённые туристы принялись снимать на камеру удивительное зрелище.

То, что там расположен телепорт, очевидцы заподозрили, поскольку несколько кораблей двигались вверх, после этого резко пропадая. Ролик выставили в Сеть, интересуясь мнением пользователей о нём. Некоторые люди согласились, что это может действительно выглядеть странно, однако другие настаивали – «телепорт» является обманом зрения, учитывая вечернее время.