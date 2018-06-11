Ученые: китовые акулы могут жить до 130 лет

Речь идет о самцах вымирающего вида акул. Данные особи могут достигать веса в 18 тонн и вырастать до 12 метров в длину.

Ученые в течении 10 лет наблюдали за китовыми акулами. Группа исследователей под руководством Кэмерона Перри каждый год возвращались к берегу одного из островов Мальдивского архипелага. Руководитель группы плавал с акулами в воде, измеряя их длину рулеткой и лазерным дальномером. Особей ученые снимали на камеру.

После многолетних исследований ученые смогли составить динамику роста 44 китовых акул. Исследователи узнали максимальный возраст самцов путем подсчетов и сопоставления их размеров. Оказалось, что китовые акулы могут жить до 130 лет. В 25 лет самцы китовых акул достигают полной половой зрелости, после чего могут размножаться.

Динамику роста самок китовых акул ученым проследить не удалось из-за недостатка информации. Ранее считалось, что китовые акулы могут жить от 74 до 174 лет. Теперь ученым удалось сузить рамки погрешности в своих размышлениях.

Информация о возрасте китовых акул очень нужна защитникам природы. Китовые акулы считаются вымирающим видом, а численность популяции вида отслеживать сложно. С новыми данными зоозащитники смогут более точно оценить масштабы вымирания акул и понять, как быстро может восстановиться популяция самой большой рыбы.