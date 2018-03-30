Американцы рассказали, почему хотят снова летать на Луну

В приоритетных программах NASA высадка на Луну продержалась недолго. Однако Трамп подписал директиву, которая полностью поменяет ситуацию. Специалисты объясняют, зачем американцам такой резкий поворот в политике.

Прежде всего, это связано с тем, что США надеется получить преимущество в экономической и научной сферах. Исследования Луны человеком, а не роботами, может принести новые важные открытия в науке. Несмотря на то, что отправка людей на спутник сейчас не принесет никаких результатов, есть возможность начать добычу изотопа гелия-3. Это приведёт к стремительному росту экономики и энергетической промышленности. Гелий-3 позволит вырабатывать «чистую» ядерную энергию, которая не может принести вред окружающей среде. Гелиевый ядерный реактор не вырабатывает опасных отходов, а энергия получается достаточно дешевой. Это сделает предприятия, которые решаться на добычу ресурсов в космосе, невероятно богатыми.

Помимо экономических и научных преимуществ имеются также стратегические планы. Они подразумевают, что человек может использовать Луну для тренировок по колонизации и освоения Марса. Это необходимо для развития космического туризма, исследования красной планеты, а также подготовки к переселению человечества в случае, если жизнь на Земле станет невозможна.