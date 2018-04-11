Искусственный интеллект научили различать пение птиц

Об этом сообщила международная группа ученых. С помощью специального алгоритма ИИ способен определять вид птиц по звуку ее голоса.

Технология была разработана в рамках Bird Audio Detection challenge. Необходимость в таком механизме возникла ввиду того, что ученые задумались о проблеме исчезновения птиц. Нужно было подсчитать популяцию пернатых на той или иной территории, но сделать этот процесс максимально простым и быстрым, чтобы эффективно работать.

Изначально эксперты создали около 30 нейросетей. Их специально обучали на распознавание птичьих голосов. Больше сотни пений были записаны на определенные носители. После чего их включали ИИ и проводили тренировку по запоминанию мелодий. Отмечается, что запись была сделана на территории Чернобыльской области. Как указывают специалисты, там наблюдается очень большое разнообразие пернатых.

Алгоритму нужно было определить, есть ли за аудио дорожке голоса птиц. И если да, то далее – к какому виду относится источник звука. Испытания были проведены на всех 30 нейросетях. И лучшая смогла продемонстрировать результат, равный 89%.

Напомним, ранее ИИ научили отличать видеозапись от музыкальной дорожки, распознавая, какой музыкальный инструмент используется, и определять его громкость. Технология получила название PixelPlayer. Она разработана в целях улучшения качества воспроизводимой мелодии. Сообщалось, что нейросеть может определять до 20 музыкальных инструментов.