Учёные: Беседа не поможет вылечить шизофрению

Масштабный метаанализ, проведённый учёными впервые с 1952 года, не показал эффективности известной во всём мире методики.

С середины прошлого века психотерапевты при лечении шизофрении прибегали в том числе и к беседам. Такой способ носит название «когнитивная поведенческая терапия» и он призван оказывать терапевтический эффект на людей с психозом. В том числе, ожидалось улучшение борьбы с симптомами шизофрении – слуховыми галлюцинациями и бредом.

Однако результаты исследования говорят об обратном. Изучение проводилось под руководством известного профессора нейропсихологии Кита Лоса из университета Хартфордшира. Как сообщили исследователи, беседы с больным ровным счётом не оказывают никакого эффекта на пациента. Учёные надеются, что их анализ поможет существенно изменить подход к лечению и улучшить показатели выздоровления.