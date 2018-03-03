«Счастье в деньгах»: Разговоры о финансах делают семью крепче

Честность и взаимность являются одним из ключевых путей к успеху в семейной жизни. Эксперты уверены, что подобное отношение у пар должно быть и к деньгам.

Опрос 1300 человек показал, что семьи, в которых о деньгах разговаривают не менее раза в неделю, более счастливы в своих отношениях. Если же партнёры стесняются говорить друг другу о финансовых проблемах, то это приводит к небольшим проблемам. В некоторых парах люди боятся, что их мнения разойдутся, что станет поводом для ссор, и часто предпочитают солгать. А для некоторых людей обсуждение финансов является проблемой, которую они стараются избегать.

Подобные результаты показывают и исследования экспертов из Университета штата Северная Каролина. Они отмечают, что обсуждение финансов является работой в команде, которая пойдёт на пользу отношениям. Кроме этого, они рекомендуют повышать финансовую грамотность для более точных обсуждений, что позволит убрать часть стеснения в тех случаях, если один из партнёров разбирается в ситуации лучше.