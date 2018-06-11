Огромное зеленое пятно: в Сети показали, как в США применяют климатическое оружие

Над американским штатом Техас спутники заметили нечто странное – огромное зеленое пятно «зависло» в небе. Конспирологи полагают, что в США снова применили климатическое оружие.

Как стало известно, над Техасом зафиксировали зеленое пятно. Сгусток света может быть свидетельством того, что американские спецслужбы располагают климатическим оружием. Якобы, в США создают и тестируют установки, при помощи которых можно менять погоду в любом уголке мира.

Скептики полагают, что зеленым пятном является стая птиц. Однако, если бы над Техасом и правда пролетало бы так много птиц, то это явно кто-то заметил. Так, утверждают конспирологи, американские спецслужбы применили климатическое оружие. Как это сказалось на погоде в Техасе – не сообщается.

Пользователи считают, что видео, на котором показано пятно, демонстрирует всем юзерам Сети тайны США. Якобы, ученые американских секретных баз активно работают над рядом новых устройств, применение которых может помочь наладить контакты с пришельцами и победить другие страны в случае возможных военных конфликтов.