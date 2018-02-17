Экономисты доказали, что старшие дети в семье богаче и успешнее

Сандра Блэк доказала, что состоятельность человека зависит от того, каким по счету ребенком он был в своей семье. На это больше всего влияют родители и образование, которое они дают.

Как сообщает экономист Сандра Блэк, после последних исследований старшие дети могут называться более умными и успешными, кроме того, куда вероятнее, что в жизни они будут экономически независимыми. Это подтвердил опыт всех первенцев, за которыми наблюдают с 2004 года.

Национальное бюро экономических исследований пишет, что это связано с тем, что родители больше «инвестируют» в своих первых детей, в их развитие и воспитание. Первенцам уделяется больше внимания и времени. Экономист также проверила, как это сказывается на IQ детей, и разница в некоторых случаях достигала трех раз. Такие показатели соответствуют статистике, когда каждые несколько «лишних» баллов IQ дают плюс 2% к годовым доходам.

Исследования показывают, что большинство первенцев становились менеджерами высших рангов, в то время как вторые и третьи дети оказывались самозанятыми. На тестировании личностных качеств это сопровождалось преобладанием эмоциональной стабильности, постоянной готовности и желанием проявить инициативу у старших детей.