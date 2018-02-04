Калужский музей космонавтики получил новый уникальный экспонат

Музей теперь может «похвастаться» тем, что экспонатный состав пополнился двигателем первой ступени ракеты-носителя «Протон» РД-253. Объект передали на постоянной основе.

Как стало известно, в калужский государственный музей истории космонавтики имени Циолковского доставили двигатель, который станет новым экспонатом. Теперь в музее будет представлен новый уникальный объект.

Музею на постоянное хранение передали деталь двигателя РН «Протон». РД-253 – первый в истории неокригенный жидкостный ракетный двигатель. В нем используется схема закрытого цикла. В топливе для такого двигателя в качестве дополнительных компонентов включены азотный тетраоксид и горючий гептил.

Двигатель начали разрабатывать в 1961 году, работы осуществлялись под руководством Валентина Глушко. Уже в 1963 году исследования закончились. Через год специалисты изготовили опытный комплект двигателей, а в 1965 году впервые в космос вышла ракета с таким двигателем. Запуск ракеты «Протон» с новыми двигательными установками состоялся 16 июня.