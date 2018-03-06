Ученые выяснили, что потребление рыбы снижает смертность от любых причин

Проведя ряд исследований, специалисты выяснили, что польза от рыбы увеличивается благодаря жирным кислотам.

Вплотную вопросом о влиянии питания на продолжительность жизни занялась группа китайских ученых. Они установили, что рыба богата жирными кислотами, поэтому ее употребление в пищу действительно благоприятно скажется на здоровье в целом, так и на снижении смертности. Причем это произойдет наравне как у мужчин, так и у женщин.

Данные, которые позволили сделать такой вывод, собирались почти 16 лет. А в исследованиях участвовали более 420 тысяч человек. Повышенный прием продуктов, богатых жирными кислотами, в частности, рыбы, уменьшает уровень холестерина в крови. А по некоторым сведениям, даже увеличивает пользу от приема антидепрессантов.

Эксперты, основываясь на имеющейся информации, подсчитали, что люди, употреблявшие в пищу больше рыбы, на 37% меньше умирали в результате заболеваний печени и на 10% меньше – от сердечно-сосудистых недугов.

Однако ученые предупреждают, полезна не всякая рыба. На эффективность влияет способ приготовления. Так жаренная, напротив, может даже увеличить смертность, но только у женщин. Такой особенности у мужской половины испытуемых обнаружено не было.

Специалисты утверждают, что рыба не единственный продукт, который может помочь в улучшении здоровья. Напомним, ранее сообщалось, что таким же свойством обладают апельсины. Ученые установили, что этот цитрусовый фрукт помогает предотвратить заболевания сетчатки глаза. А для поддержания зрения в хорошем состоянии необходимо лишь съедать один апельсин в день. Таким образом, риск дегенерации сетчатки снизится на 60%.