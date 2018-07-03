Где и когда угодно: Япония обещает устроить искусственный метеоритный дождь

Японские инженеры создают два спутника, на каждом из которых будут размещены специальные капсулы с таинственным химическим составом. Первый искусственный метеоритный дождь может состояться уже в 2019-2020 годах.

Как сообщают разработчики из Японии, работы по созданию спутников уже находятся на завершающей стадии. Спутники получат по 400 маленьких гранул, состав которых инженеры держат в тайне. Эти капсулы могут принимать любой цвет, при сбрасывании со спутника они начнут загораться и светиться. Дождь из искусственных метеоритов будет виден в радиусе 200 километров в условиях безоблачного неба.

По словам инженеров, дождь из метеоритов можно будет устроить «где и когда угодно». Некоторые пользователи уже стали задаваться вопросом, зачем японцам такая технология и не будет ли она нести опасность для людей. Инженеры мало распространяются о создании метеоритного дождя. Известно лишь то, что первый такой дождь может случиться в 2019 или в 20220 году. По данным, первый спутник с капсулами запустят в космос уже в марте 2019 года.